Названа цена самой дорогой квартиры на вторичном рынке жилья в Кирове

Самая дорогая квартира на вторичном рынке жилья в Кирове в июне оценивается в 14 миллионов рублей. Данные приводят специалисты портала недвижимости «РеКиров.ру».

В целом, средняя стоимость квадратного метра «вторички» в Кирове по данным на июнь составляет 43124 рублей. Самая дешевая квартира стоит 510 тысяч рублей. Это студия площадью 25 кв. метров на ул. Красина, 47.

Самая дорогая – на улице Водопроводной, 27. Трехкомнатная квартира площадью 137 кв. метров продается за 14 миллионов рублей. В квартире есть кабинет, душевая кабина и ванная, два санузла. Пол покрыт мрамором, стены – фреской.

Кроме того, повысилась аренда жилья в квартирах-студиях – на 1,27%, в трехкомнатных – на 1,28%. Понижение цены наблюдалось в однокомнатных квартирах – на 0,24% и четырёхкомнатных – на -2,0%.

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