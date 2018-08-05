Тела погибших в ЦАР журналистов направлены на экспертизу

Следственный комитет России направил тела журналистов, погибших в Центральноафриканской Республике, на судебно-медицинские экспертизы. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Сегодня в Россию доставлены тела троих погибших. Главным следственным управлением СК России они направлены в экспертное учреждение для проведения судебно-медицинских экспертиз с целью установления причин гибели россиян», — приводит ее слова сайт СК.

Петренко отметила, что родственники погибших признаны потерпевшими и допрошены в рамках уголовного дела. Также допрашиваются коллеги и знакомые погибших россиян.

Ранее сегодня тела убитых в ЦАР журналистов доставили в Москву.

Напомним, 31 июля стало известно, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Последнему посмертно присудили премию «Лавровая ветвь» 2018 года за вклад в кинолетопись.