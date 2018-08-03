«Ак Барс» представил состав на матч с «Локомотивом»
Определен состав «Ак Барса» на матч с «Локомотивом» в рамках предсезонного турнира Sochi Hockey Open.
Вратари: Гарипов (Шарыченков);
Яруллин — Марков (А), Секач — Ландер — Азеведу;
Батыршин — Курашов, Зарипов (К) — Ткачёв — Галиев;
Педан — Абросимов, Лукоянов — Бурмистров — Потапов (А);
Марин — Цуканов, Глухов — Попов — Клинкхаммер, Кара.
Матч начнется в 15.00 по московскому времени.
Напомним, что сочинский турнир пройдет с 3 по 9 августа в Сочи. Участие в турнире помимо казанцев примут СКА, ХК «Сочи», олимпийская сборная России, ярославский «Локомотив», а так же китайский «Куньлунь Ред Стар».СпортХоккей Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым