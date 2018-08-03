«Ак Барс» представил состав на матч с «Локомотивом»

Определен состав «Ак Барса» на матч с «Локомотивом» в рамках предсезонного турнира Sochi Hockey Open.

Вратари: Гарипов (Шарыченков);

Яруллин — Марков (А), Секач — Ландер — Азеведу;

Батыршин — Курашов, Зарипов (К) — Ткачёв — Галиев;

Педан — Абросимов, Лукоянов — Бурмистров — Потапов (А);

Марин — Цуканов, Глухов — Попов — Клинкхаммер, Кара.



Матч начнется в 15.00 по московскому времени.

Напомним, что сочинский турнир пройдет с 3 по 9 августа в Сочи. Участие в турнире помимо казанцев примут СКА, ХК «Сочи», олимпийская сборная России, ярославский «Локомотив», а так же китайский «Куньлунь Ред Стар».