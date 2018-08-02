В сети появились первые кадры с места расстрела журналистов в ЦАР

Автомобиль, на котором ехали убитые в Центральноафриканской республике (ЦАР) российские журналисты, был изрешечен пулями.



На фотографиях изображена арендованная российской съемочной группой машина Mitsubishi L200, сообщает РБК. Подлинность снимков подтвердил изданию источник в ЦАР, знакомый с ходом следствия.

На одной из фотографий видны пулевые отверстия на лобовом стекле со стороны пассажира.

Убитые в Центральной Африки российские журналисты передвигались на автомобиле марки Mitsubishihttps://t.co/ZPEOBTUwz0



Фото: Источник РБК pic.twitter.com/ZbQWLG1TrT

— РБК (@ru_rbc) 2 августа 2018 г.

Напомним, 31 июля стало известно, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Там они снимали документальный проект о работе ЧВК «Вагнер».

Водитель журналистов, выживший при нападении, рассказал, что на них напали из засады. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказать убийц по законам военного времени.