Уфимские фехтовальщики Тимур Арсланов и Тимур Сафин завоевали бронзовые медали чемпионата мира

В китайском городе Уси продолжается чемпионат мира по фехтованию. Российские рапиристы, воспитанники уфимской школы фехтования Тимур Арсланов и Тимур Сафин завоевали бронзовые медали.

Вместе с ними награды в командном турнире выиграли Алексей Черемисинов и Дмитрий Жеребченко.

В матче за третье место наши фехтовальщики одержали победу над сборной Южной Кореи со счетом 45:35.

В полуфинале россияне уступили американцам — 29:45, а команда Южной Кореи проиграла итальянцам — 30:45.

Напомним, ранее в турнире саблистов бронзовую медаль выиграл Камиль Ибрагимов, сын известного башкирского спортсмена.