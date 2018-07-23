Российский саблист Камиль Ибрагимов выиграл бронзовую медаль на ЧМ-2018

Российский саблист Камиль Ибрагимов, сын известного уфимского фехтовальщика, открыл счет медалям сборной на чемпионате мира по фехтованию в Китае, сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

В 1/32 финала Камиль выиграл у бельгийца Арне Де Риддера — 15:10. В следующем круге он с таким же счетом обыграл крепкого румына Юлиана Теодосиу. В 1/8 финала взял убедительный реванш за поражение в финале чемпионата Европы у немца Макса Хартунга — 15:7. А в четвертьфинале сверг с трона прошлогоднего чемпиона мира венгра Андраша Сатмари — 15:9.



В полуфинале соперником Ибрагимова стал олимпийский чемпион Лондона-2012 кореец Ким Чжунхван. Ему удалось обыграть россиянина,15:13, и выйти в финал. Камиль повторил свой прошлогодний успех, завоевав бронзовую медаль.

Отметим, что Ибрагимов проиграл только чемпиону мира — кореец в финале был сильнее американца Дершвитца.

