Филип Ларсен: «Из-за чемпионата мира лето получилось несколько короче»

«Салават Юлаев» продолжает учебно-тренировочный сбор в финском Виерумяки.



Филип Ларсен, защитник ХК «Салават Юлаев», рассказал, как провел отпуск и о своем самочувствии:

— Отпуск начался с семейной поездки в Испанию. После вернулся домой в Данию, провел время с родными и друзьями. Такие встречи хорошо помогают «разгрузить» голову после сезона.

Чувствую себя отлично. Правда, из-за чемпионата мира лето получилось несколько короче, чем обычно. Немного сомневался перед тем, как дать согласие на участие в сборной Дании, потому что привык летом морально и физически восстанавливаться и готовиться к новому сезону.