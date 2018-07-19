Детскому оздоровительному комплексу «Полет» Казанского вертолетного завода исполняется 80 лет

Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» празднует 80-летие заводского Детского оздоровительного комплекса «Полет». Лагерь, расположенный в лесопарковой зоне Лебяжьих озер в черте Казани, был основан в 1938 году. Каждый сезон он принимает 600 детей сотрудников Казанского вертолетного завода в возрасте от 7 до 15 лет.

За долгие годы работы лагерь носил разные названия: «Обозка», пионерский лагерь им. Ленинского комсомола, Детский оздоровительный комплекс «Полет». В нем выросло не одно поколение детей, многие из которых после окончания учебных заведений пришли работать на завод.

В летнее время в лагере проходят три смены. Благодаря тщательно подобранному персоналу внедряются инновационные формы организации детского отдыха, которые позволяют сделать досуг ребят интересным и разнообразным. Так, у детей пользуется большой популярностью компьютерный зал, оснащенный всем необходимым оборудованием благодаря профсоюзному комитету завода. Особое место в ДОК «Полет» отводится физической культуре и спорту: в лагере проходит спартакиада, соревнования по футболу, волейболу, пионерболу, настольному теннису, шахматам. Проводятся занятия в различных кружках и спортивных секциях. У каждого корпуса есть теннисные столы и отрядные беседки. Имеется медицинский пункт с кабинетом врача, двумя изоляторами, комнатой для приема пищи, а также кабинетом, где дети могут пройти медосмотр. Кроме того, в лагере есть две танцевальные веранды: открытая — со сценой, танцполом и посадочными местами, закрытая — со световой аппаратурой и возможностью трансформироваться в кинотеатр.

Каждый год ДОК «Полет» принимает воспитанников подшефного Приволжского детского дома. Стоит отметить, что КВЗ неоднократно признавался лучшим предприятием отрасли в области социального партнерства не только на региональном, но и на федеральном уровне.

Зимой на территории ДОК «Полет» работает лыжная база. В зимний сезон ее посещают более 4 500 работников и членов их семей.

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