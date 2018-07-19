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Титульным партнером самарских «Крыльев Советов» стала букмекерская компания

11:39, 19.07.2018
Титульным партнером самарских «Крыльев Советов» стала букмекерская компания
Фото: kc-camapa.ru

Футбольный клуб «Крылья Советов» и букмекерская компания Parimatch подписали соглашение о сотрудничестве.

Согласно договору, Parimatch стал титульным партнером самарского клуба на предстоящий сезон РФПЛ, а логотип бренда появится на футболках игроков, рассказали в пресс-службе футбольного клуба.

Стоит отметить, что техническим партнером самарской команды стала компания Puma.

Напомним, ранее «Крылья Советов» крупно обыграли молодежную сборную Китая.

СпортФутбол
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