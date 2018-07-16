«Крылья Советов» крупно обыграли молодежную сборную Китая

В третьем контрольном матче на австрийском сборе «Крылья Советов» легко обыграли молодежную сборную Китая, сообщает пресс-служба самарской команды.

Самарцы активно начали матч и свое преимущество воплотили в гол на 25-й минуте матча, прострел с фланга Георгия Зотова замкнул Денис Ткачук. На 60-й минуте матча после неразберихи в штрафной отличился Ян Илинь — 1:1.

Через 9 минут самарцы вышли вперед — передачу Алана Чочиева замкнул Владимир Полуяхтов. На 75 минуте Денис Ткачук оформил дубль — 3:1. Миюшкович, находящийся на просмотре, на 85-й минуте установил окончательный счет — 4:1.

Следующие контрольные матчи «Крылья» проведут 19 июля против немецких клубов «Эрцгебирге» и «Хайденхайм».

