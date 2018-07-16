На сайте объявлений продается пляж под Оренбургом за 300 тысяч рублей

Пляж на реке Урал в районе старого русла под Оренбургом выставлен на продажу за 300 тысяч рублей. Объявление размещено на сайте Avito.

Покупателям предлагают приобрести участок площадью 3,2 гектара. Кроме того, к пляжу имеются подъездные асфальтированные пути, на территории протянута линия электропередач.

Также у продавца есть на руках договор аренды с Министерством лесного хозяйства области для ведения частного рекреационного бизнеса. Поэтому использовать пляж можно только в качестве рекреационных земель, то есть для организации отдыха граждан.

Напомним, ранее часть самарского ТЦ «Айсберг» выставили на продажу за 260 млн рублей.