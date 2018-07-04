Часть самарского ТЦ «Айсберг» выставлена на продажу за 260 млн рублей

Часть торгового центра «Айсберг» в Самаре продается за 260 млн рублей.

Объявление размещено на сайте avito.ru. Общая площадь, выставленная на продажу, составляет 7,8 тысяч кв. м. На первом и втором этажах находятся помещения для арендаторов — под кафе, магазины и так далее. Там же располагается фитнес-центр.

Как уверяет владелец ТЦ, в «Айсберге» сейчас находятся более 50 постоянных арендаторов, среди которых крупные российские компании — ALEX FITNESS и DNS.

Стоит отметить, что «Айсберг» является одним из старейших самарских торговых центров. Стоимость аренды там, по приблизительным данным, составляет от 13 200 рублей до 16 200 рублей за 1 квадратный метр.

Напомним, кировский автосалон-банкрот продают за 100 млн рублей.