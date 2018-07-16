Стартапам могут разрешить привлекать инвестиции от НПФ и банков

Россия может упростить визовый режим для иностранных инвесторов и специалистов, а также ввести льготы для бизнеса, привлекающего венчурные инвестиции. Это следует из доклада Российской венчурной компании (РВК), Минэкономики и экспертного совета при правительстве РФ.

Эксперты предлагают снять ограничения на инвестиции в отрасль для пенсионных фондов, страховщиков и банков, сообщает «Коммерсант». Кроме того, в качестве поддержки стартапов необходимо ввести льготную ставку по налогам для акселераторов, бизнес-ангелов и предпринимателей, привлекающих венчурные инвестиции.

Отмечается, что в России работают механизмы поддержки стартапов на ранних стадиях, после чего проекты уходят за рубеж. В результате объем венчурного рынка составляет лишь 0,01% ВВП — втрое меньше, чем аналогичные показатели у Германии и Франции.

Ранее НПФ предложили вложить свои резервы в венчурные проекты.