Новости экономики

07:50 МСК
Новости раздела
Экономика

НПФ предложили вложить свои резервы в венчурные проекты

05:56, 11.05.2018

Минэкономразвития РФ предложило НПФ создать площадку в форме комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ): в него смогут входить любые активы, кроме наличных денег.

Это позволит инвестировать пенсионные резервы в венчурные проекты и фонды прямых инвестиций. Доходность от прямых инвестиций составляет 15—20% годовых, у венчурных проектов — 25—30%, сообщают «Известия».

Отмечается, что такая практика широко распространена среди зарубежных НПФ.

Ранее Банк России предложил разрешить негосударственным пенсионным фондам размещать средства пенсионных накоплений в банках, санируемых через подконтрольный ЦБ фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

ЭкономикаФинансыИнвестиции
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также