НПФ предложили вложить свои резервы в венчурные проекты
Минэкономразвития РФ предложило НПФ создать площадку в форме комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ): в него смогут входить любые активы, кроме наличных денег.
Это позволит инвестировать пенсионные резервы в венчурные проекты и фонды прямых инвестиций. Доходность от прямых инвестиций составляет 15—20% годовых, у венчурных проектов — 25—30%, сообщают «Известия».
Отмечается, что такая практика широко распространена среди зарубежных НПФ.
Ранее Банк России предложил разрешить негосударственным пенсионным фондам размещать средства пенсионных накоплений в банках, санируемых через подконтрольный ЦБ фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).ЭкономикаФинансыИнвестиции
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым