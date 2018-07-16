Эксперты составили топ-9 самых бесполезных приложений смартфона

Эксперты составили рейтинг самых бесполезных функций смартфонов. В топ вошли девять дополнений, которые увеличивают стоимость устройства, но либо не используются обладателями гаджетов вообще, либо крайне редко.

Так, в «девятку» вошли дорогие дисплеи типа QHD или даже 4K, которые на практике нужны лишь для шлемов виртуальной реальности. Далее расположился «искусственный интеллект», который используется лишь в камере для обеспечения более точного режима съемки, сообщает ИА Regnum.

Кроме того, в рейтинге оказались технологии замедленной съемки Super slow motion, поддержка многоканального звука Dolby Atmos, функция для дисплеев 3D Touch, поддержка дополненной реальности (AR), анимодзи и разделенный экран.

Напомним, Apple могут оснастить новые наушники биометрическими датчиками, которые будут отслеживать сердечный ритм.