Хоккейный клуб «Торпедо» расстался с тремя игроками и подписал защитника

Хоккейный клуб «Торпедо» покидают защитники Федор Беляков и Григорий Желдаков, а также нападающий Вячеслав Кулемин, сообщает пресс-служба нижегородцев.

В то же время «автозаводцы» подписали контракт с участником восьми чемпионатов мира и экс-игроком «Тампы» Дмитрием Коробовым.

Проведя три сезона в минском «Динамо», в 2012 году Дмитрий отправился пробовать свои силы за океаном, где два года успешно защищал цвета команды АХЛ «Сиракьюз Кранч» (153 матча, 50 очков). На это обратил внимание тренерский штаб «Тампы-Бэй Лайтнинг», позволив Коробову сыграть 3 матча в НХЛ (на счету защитника — одна голевая передача). По возвращении из Северной Америки новобранец «Торпедо» защищал в КХЛ цвета «Атланта», «Спартака» и минского «Динамо».



