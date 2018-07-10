Британец пришел в сознание после отравления «Новичком»

Британец Чарли Роули, попавший в больницу в критическом состоянии после отравления «Новичком», пришел в сознание.



45-летний Роули по-прежнему находится в критическом состоянии, передает «Медуза» со ссылкой на врачей больницы в Солсбери.

Напомним, два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в британском Эймсбери неподалеку от места, где были отравлены Скрипали. Полиция заявила об отравлении «Новичком». Позднее гражданка Великобритании Дон Стерджес после отравления нервно-паралитическим веществом скончалась. Великобритания на официальном уровне обвинила Россию в причастности к ее гибели.