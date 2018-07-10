СК РФ попросил арестовать на два месяца руководителя тушения пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет России попросил арестовать на два месяца начальника службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Андрея Бурсина.

«Ходатайствуют об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бурсина сроком 2 месяца, до 7 сентября 2018 года», — цитирует руководителя следственной группы СКР Рустама Габдулина ТАСС.

Напомним, мужчину задержали 7 июля. Он первым прибыл на место пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 60 человек. В отношении Бурсина возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение в халатности.