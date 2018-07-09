«Альфа-Банк» в Казани провел мастер-класс для руководителей и владельцев компаний

В Казани, в конференц-зале отеля «Ривьера», 5 июля прошел мастер-класс «Нестандарт. Делаем маркетинг по-другому». Мероприятие состоялось в рамках проекта Alfa Business Week при поддержке «Альфа-Банка». Спикером программы выступил Роман Тарасенко, соучредитель и генеральный директор компании Krostu.com, эксперт в области маркетинга, лектор клуба клиентов «Альфа-Банка».

Участникам форума Роман Тарасенко на конкретных примерах продемонстрировал десятки приемов, которые дают возможность бизнесу вывести на новый уровень качество маркетинговых кампаний как инструмента привлечения клиентов.

«Примерив на себя «аватар» клиента, предприниматель понимает, как живет этот человек: чем он занимается, где тусуется, как путешествует. А главное — почему со всем этим опытом клиент пойдет именно к нему. Почти метод Станиславского: представить себя в предлагаемых обстоятельствах. Сделав это, владелец бизнеса или директор компании понимает необходимость в экспериментах и обновлении», — рассказал эксперт.

Роман Тарасенко в своей презентации поделился с участниками тонкостями грамотного позиционирования бренда, небанальными способами получить прибыль и нюансами нестандартных подходов к экономии. Каждый инструмент на стыке статистики и психологии был проиллюстрирован реальным случаем. В ходе мастер-класса гости в неформальной обстановке обсуждали актуальные вопросы, находили новых партнеров по бизнесу, дискутировали и делились впечатлениями.

В завершение семинара всех присутствовавших ждал розыгрыш сувениров от «Альфа-Банка» — официального партнера ЧМ-2018FIFA.

«По отзывам наших клиентов, это лучшее мероприятие, которое они посетили за последнее время в рамках Alfa Business Week. Цель проведения подобных мастер-классов «Альфа-Банком» — развитие бизнеса наших клиентов и живое общение как с действующими, так и потенциальными партнерами. Мы рассчитываем, что благодаря практическим советам, которые они получили на мастер-классе, предприниматели смогут сделать свой бизнес прибыльнее, — отмечает Екатерина Миначева, директор по массовому бизнесу ОО «Казанский».