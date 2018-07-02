«Ак Барс» официально попрощался с нападающим Дмитрием Обуховым

Хоккейный клуб «Ак Барс» сообщил на своем официальном сайте о расставании с нападающим Дмитрием Обуховым. У игрока закончился контракт, и стороны решили не продлевать соглашение.

Клуб поблагодарил хоккеиста за годы, проведенные в казанской команде, и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Всего за «Ак Барс» Обухов провел 703 игры, в которых набрал 232 очка (100 голов и 132 передачи) и четырежды выигрывал чемпионат России и Кубок Гагарина.

Напомним, ранее стало известно о дате выхода игроков казанской команды из отпуска. Хоккеисты прибудут в Казань 7 июля, откуда отправятся на углубленный медосмотр в Сочи.