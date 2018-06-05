Утвержден план подготовки ХК «Ак Барс» к новому хоккейному сезону
Руководством и тренерским составом хоккейного клуба «Ак Барс» утвержден план подготовки команды к новому чемпионату Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба казанской команды.
- 7 июля игроки клуба прибудут в Казань и уже на следующий день отправятся в Сочи. На 9—12 июля запланировано проведение углубленного медосмотра. С 13 по 16 июля запланированы тренировки на льду, в тренажерном зале, кроссы.
- 16 июля казанцы отправятся в Финляндию, где до 28 июля проведут учебно-тренировочный сбор. Вернувшись из страны Суоми, «барсы» возобновят тренировки в Казани.
- Со 2 по 9 августа «Ак Барс» примет участие в международном предсезонном турнире в Сочи. Среди участников турнира, помимо казанцев — ХК «Сочи» (Сочи), «Локомотив» (Ярославль), СКА (Санкт-Петербург), «Куньлунь Ред Стар» (Пекин), сборная команда России. «Барсы» проведут в рамках турнира четыре матча. Кроме того, на 9 августа запланирована контрольная игра с «Локомотивом».
- 13 августа в Альметьевске состоится традиционная товарищеская встреча между «Нефтяником» и «Ак Барсом».
- 16 августа «Ак Барс» проведет в Казани контрольный поединок с нижнекамским «Нефтехимиком».
- С 20 по 25 августа «Ак Барс» участвует в турнире на Кубок «Латвийской железной дороги» в Риге. Среди соперников казанцев — «Динамо» (Рига), «Локомотив» (Ярославль), «Динамо» (Минск), ХК «Давос» (Давос, Швейцария).
- 1 сентября стартует новый чемпионат КХЛ — чемпионат России по хоккею: в матче на Кубок Открытия встречаются «Ак Барс» и ЦСКА.
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