Болтон заявил о желании Трампа на встрече с Путиным понять позицию РФ

Президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным рассчитывает понять позицию РФ и разъяснить подход Штатов. Об этом заявил помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

«Если из этого последуют прорывные решения — отлично. Однако, честно говоря, ключевой момент в том, что спустя примерно полтора года после начала работы администрации эта встреча пройдет», — цитирует его ТАСС.

Болтон добавил, что Трамп не пытается пойти на уступки Москве во внешнеполитических вопросах перед встречей с Путиным.

Напомним, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. Американский лидер заявил, что собирается поднять тему «российского вмешательства» в американские президентские выборы, а также обсудить Украину и Сирию.