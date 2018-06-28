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Застройщики жилья с 1 июля поднимут цены на квартиры

15:56, 28.06.2018 2
Застройщики жилья с 1 июля поднимут цены на квартиры
Фото: realnoevremya.ru

Крупные застройщики планируют с 1 июля повысить цены на жилье. На сколько именно будет повышена цена, пока неизвестно. Причиной называют поправки в закон о долевом строительстве.

Предположительно, по данным компаний, разница в цене может составить от 1% до 5% за квадратный метр, передают «Ведомости».

Ранее Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о новой системе финансирования жилищного строительства, призванный усилить защиту прав дольщиков. Теперь при привлечении средств граждан в долевое строительство будут использоваться эскроу-счета. Они будут застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов на сумму до 10 млн рублей.

НедвижимостьЭкономикаФинансы
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 28 июня
    После такого подорожания падения продаж будет минимум на 10%
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  • Анонимно 28 июня
    цены уже выросли за год на 30%, куда выше уже?! зарплаты не растут, а все цены только вверх идут
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