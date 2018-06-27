Эктор Купер покинул пост главного тренера сборной Египта

Тренер египетской сборной Эктор Купер ушел в отставку после вылета команды с чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на BBC.

Купер возглавил сборную Египта в 2015 году. Спустя два года он вывел команду в финал Кубка африканских наций, где египтяне уступили Камеруну.

Также он пробился со сборной Египта на чемпионат мира в России, однако в финальной части первенства африканцы выступили неудачно. Египтяне проиграли все три матча — Уругваю (0:1), России (1:3) и Саудовской Аравии (1:2) и стали последними в подгруппе.

«Мы провели совещание после того, как команда вернулась из России, и исполком EFA принял решение поблагодарить Купера и его тренерский штаб и завершить сотрудничество. Мы высоко ценим работу, проделанную тренером, который впервые за три года вывел Египет в финал Кубка африканских наций и довел до чемпионата мира после 28 лет отсутствия на мировых первенствах», — говорится в заявлении пресс-службы EFA.