В Казани очнулся один из пострадавших при взрыве газа в Заинске

Фото: МЧС РТ

Житель пострадавшего от взрыва дома рождения накануне вечером пришел в сознание в ожоговом центре РКБ. Об этом «Реальному времени» сообщили в Минздраве РТ.

Очнувшийся 1959 года рождения, он был доставлен в Казань ранним утром 23 июня с помощью санавиации. Таким же образом на следующий день из Заинска перевезли самую юную из пострадавших — 9-летнюю девочку. Ее состояние пока остается тяжелым.

В ЦРБ Заинска на лечении остаются еще трое пострадавших в результате ЧП в жилом доме, еще одного выписали сегодня утром.

Напомним, в результате взрыва газа вечером 22 июня восьмой подъезд пятиэтажного дома лишился крыши, а жильцы пятого и четвертого этажа — своих квартир. Погибли двое — рабочий, занимавшийся чисткой вентиляции на крыше и пенсионерка, которую не смогли спасти казанские врачи.

Причину ЧП и виновных устанавливает Следком.