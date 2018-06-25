Моторная лодка врезалась в набережную Перми

В городскую набережную Перми на большой скорости врезалась моторная лодка. Инцидент произошел днем, 24 июня.

Как сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР, в причал «Пермь-1» с Камы влетела моторная лодка «Казанка-М». На ее борту находились два человека, один из них в результате происшествия погиб.

Причиной трагедии стала неисправность двигателя. Мужчины выпрыгнули из лодки во время движения. Один из них смог самостоятельно выбраться из реки, второй пермяк утонул, не доплыв до берега порядка 30 метров.

Напомним, ранее 22-летний блогер насмерть разбился на мотоцикле в Перми.