Арбитраж вновь на месяц отложил рассмотрение иска Росприроднадзора к БСК на 1,1 млн рублей
Арбитраж Башкирии вновь перенес рассмотрение иска Росприроднадзора к Башкирской содовой компании (БСК). Ведомство требует от компании 1,1 млн рублей для возмещения ущерба экологии.
Новое рассмотрение дела назначено на 24 июля, сообщает «Интерфакс».
По версии Росприроднадзора БСК причинила вред почвам, допустив разлив дистиллерной жидкости (отхода содового производства).
Напомним, что в конце мая суд уже переносил рассмотрение дела. Тогда БСК попросила отсрочку для подготовки документов по делу.Промышленность Башкортостан
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