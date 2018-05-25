Арбитраж Башкирии отложил дело о взыскании 1,1 миллиона рублей с БСК по иску Росприроднадзора

Арбитражный суд Башкирии отложил рассмотрение дела о взыскании 1,1 млн рублей с Башкирской содовой компании (БСК). Иск Росприроднадзора к компании будет рассмотрен 20 июня.

Ведомство требует от БСК возместить ущерб, причиненный почвам, следует из материалов суда. Он был нанесен в результате разлива дистиллерной жидкости.

Напомним, что вопрос экологии остро стоит для БСК, которая выступает за разработку гор-шиханов под Стерлитамаком.