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Промышленность

Арбитраж Башкирии отложил дело о взыскании 1,1 миллиона рублей с БСК по иску Росприроднадзора

11:58, 25.05.2018

Арбитражный суд Башкирии отложил рассмотрение дела о взыскании 1,1 млн рублей с Башкирской содовой компании (БСК). Иск Росприроднадзора к компании будет рассмотрен 20 июня.

Ведомство требует от БСК возместить ущерб, причиненный почвам, следует из материалов суда. Он был нанесен в результате разлива дистиллерной жидкости.

Напомним, что вопрос экологии остро стоит для БСК, которая выступает за разработку гор-шиханов под Стерлитамаком.

Промышленность Башкортостан
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