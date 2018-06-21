В Госдуме предложили давать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями выходные в жару

В Госдуме РФ предлагают обязать работодателей давать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями выходные в жаркую погоду.

«В результате глобального изменения климата лето на территории РФ проходит все с более частыми аномально жаркими днями. Осуществление трудовой деятельности лицами с сердечно-сосудистыми заболеваниями в такой период наносит существенный вред их здоровью», — передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо депутата Василия Власова министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину и министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой.

Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, болезнь сердца и инсульт является самой распространенной причиной смертности среди населения не только в России, но и во всем мире.



Ранее сообщалось, что депутаты РФ хотят субсидировать первоначальный взнос по ипотеке для молодых семей.