Португалия благодаря голу Роналду обыграла Марокко на ЧМ-2018

Команда Португалии обыграла сборную Марокко в матче второго тура группы B чемпионата мира по футболу — 2018. Встреча в московских «Лужниках» закончилась со счетом 1:0.

Единственный мяч на 4-й минуте забил нападающий португальцев Криштиану Роналду. Это позволило ему возглавить бомбардирскую гонку ЧМ-2018 с четырьмя мячами, а также установить рекорд среди европейцев по голам за сборную — у него их 85 в 152 матчах.

В матче заключительного тура группы B 25 июня Португалия сыграет с Ираном, а Марокко — с Испанией.