Слуцкий прекратил комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале

Комментатор Леонид Слуцкий больше не будет освещать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале.



Об этом Слуцкий рассказал в эфире телеканала 19 июня. По его словам, он уходит, чтобы «приступить к другой деятельности». В скором времени Слуцкий начнет работать в голландском клубе «Витесс», передает RTVI.

Отмечается, что он стал главным тренером команды еще в марте. После этого Слуцкий получил разрешение на работу в Нидерландах и 21 июня должен уехать на сборы.

Слуцкий комментировал на ЧМ-2018 игры сборной России против сборной Египта и Саудовской Аравии, а также матчи Германия — Мексика и Англия — Тунис.

Накануне стало известно, что футбольный комментатор Василий Уткин заявил, что больше не будет работать на матчах ЧМ на Первом канале.