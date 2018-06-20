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Слуцкий прекратил комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале

10:06, 20.06.2018 1
Слуцкий прекратил комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале
Фото: commons.wikimedia.org

Комментатор Леонид Слуцкий больше не будет освещать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале.

Об этом Слуцкий рассказал в эфире телеканала 19 июня. По его словам, он уходит, чтобы «приступить к другой деятельности». В скором времени Слуцкий начнет работать в голландском клубе «Витесс», передает RTVI.

Отмечается, что он стал главным тренером команды еще в марте. После этого Слуцкий получил разрешение на работу в Нидерландах и 21 июня должен уехать на сборы.

Слуцкий комментировал на ЧМ-2018 игры сборной России против сборной Египта и Саудовской Аравии, а также матчи Германия — Мексика и Англия — Тунис.

Накануне стало известно, что футбольный комментатор Василий Уткин заявил, что больше не будет работать на матчах ЧМ на Первом канале.

СпортФутбол
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:41
    что там творится на этом первом канале?
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