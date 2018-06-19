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Василий Уткин больше не будет комментировать матчи ЧМ

16:27, 19.06.2018 Сюжет:  ЧМ по футболу 2018 в России

Футбольный комментатор Василий Уткин заявил, что больше не будет работать на матчах ЧМ на «Первом канале». Как заявил сам Уткин, прекращение сотрудничества происходит с обоюдным уважением.

«Дорогие мои, я должен сделать короткое заявление. Действительно, обстоятельства сложились таким образом, что я больше не буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на «Первом канале».
Мы расстались с «Первым каналом» с взаимным уважением, с моей стороны — с благодарностью», — сказал комментатор на своем канале в YouTube.

Уткин отработал на чемпионате мира только один матч Испания — Португалия (3:3) на «Первом канале». Позже ожидалось, что он отработает матч Тунис — Англия вместе с известным тренером Леонидом Слуцким. Однако игру Слуцкий комментировал с Виктором Гусевым.

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