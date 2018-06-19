Василий Уткин больше не будет комментировать матчи ЧМ

Футбольный комментатор Василий Уткин заявил, что больше не будет работать на матчах ЧМ на «Первом канале». Как заявил сам Уткин, прекращение сотрудничества происходит с обоюдным уважением.

«Дорогие мои, я должен сделать короткое заявление. Действительно, обстоятельства сложились таким образом, что я больше не буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на «Первом канале».

Мы расстались с «Первым каналом» с взаимным уважением, с моей стороны — с благодарностью», — сказал комментатор на своем канале в YouTube.

Уткин отработал на чемпионате мира только один матч Испания — Португалия (3:3) на «Первом канале». Позже ожидалось, что он отработает матч Тунис — Англия вместе с известным тренером Леонидом Слуцким. Однако игру Слуцкий комментировал с Виктором Гусевым.