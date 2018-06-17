Число жертв теракта в Афганистане возросло до 26

Число жертв теракта в административном центре восточной афганской провинции Нангархар достигло 26 человек, еще 54 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что террорист-смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль вблизи празднующих Ураза-байрам в городе Джалалабад.



Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

Ранее сообщалось, что в Афганистане при взрыве на праздновании Ураза-байрама в провинции провинции Нангархар погибли 17 человек.

За несколько дней до этого президент Афганистана Ашраф Гани заявил о перемирии с талибами (террористическая организация, запрещена в России) с 11 по 19 июня. Талибы, в свою очередь, сообщили, что будут соблюдать перемирие лишь в течение трех праздничных дней, начиная с пятницы.