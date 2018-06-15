Кремль может смягчить пенсионную реформу в случае протестов — СМИ

Власти России готовы пойти на смягчение пенсионной реформы в случае протестов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что правление президента по внутренней политике собирает и анализирует поступающую из регионов информацию о реакции населения напредстоящее повышение пенсионного возраста. В зависимости от ее остроты власти могут даже пойти на смягчение параметров реформы: возможно снижение предельной планки, до которой предполагается повысить пенсионный возраст, или увеличение переходного периода.

Один из собеседников «Ведомостей», знакомый с ходом обсуждения реформы в правительстве, сообщил о точном смягчении параметров реформы, так как является стандартным ходом – внести в Госдуму наиболее жесткий вариант, а затем немного смягчить его, чтобы успокоить общественность.

Ранее правительство одобрило законопроекты о повышении пенсионного возраста. Напомним, Кабмин предложил повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Депутаты Госдумы ожидают внесения проекта о пенсионной реформе в нижнюю палату парламента 16 июня.