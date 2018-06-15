Дидье Дешам: «У Гризманна свободная голова, сможет сыграть на ЧМ»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам на предматчевой пресс-конференции оценил готовность команды к старту турниру, которое состоится завтра на «Казань Арене» матчем с национальной командой Австралии. Также специалист прокомментировал решение Антуана Гризманна остаться в мадридском «Атлетико» и оценил степень «молодости» своей команды.

— Есть ли риск начинать турнир такой молодой командой?

— Это не риск. Они квалифицированны. Если я их взял в команду, значит они соответствуют необходимым качествам. У каждого игрока когда-то бывает дебют. Конечно, они молодые, но привыкшие к большим клубам и турнирам футболисты. Нет разницы: кто моложе, кто старше. Они вместе готовились и прошли все, что нужно.

— Как выбираете состав на игру с Австралией?

— Есть элементы, которые меняются каждый день. Я отобрал лучший состав для этой игры. Это зависит не только от соперника, но и от нашей игры.Есть дебютный план, но он может изменится в течении матча. Мы хотим создать сложности сопернику и играть наступательно, забивать голы. Важно победить на первой игре. в 4-х последних ЧМ бы лишь дважды выходили из группы. Это сложный турнир.

— Прокомментируйте решение Гризманна остаться в «Атлетико». Это не скажется на его игре?

— Его лояльность клубу — это хорошо. А главное его голова достаточна свободна, чтобы выйти на поле на матчи ЧМ. У нас нет никаких проблем с этим.