Артем Дзюба: «Что почувствовал, когда забил гол? Я чуть не взорвался!»

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился впечатлениями от первого матча ЧМ-2018 против сборной Саудовской Аравии. Нападающий вышел на поле на 70-й минуте и почти тут же после навеса Александра Головина забил третий гол в ворота соперников.

— Что почувствовал, когда забил гол? Я чуть не взорвался! Ждал, когда выпустят. Была нервозность. Чувствовал, что могу помочь сборной. Мы контролировали игру, но соперник перехватил мяч, начал нас немножко придавливать. Я все ждал, когда меня выпустят. Когда все случилось, я такой злой был, столько эмоций. Так отпраздновал гол, что минут 10 не мог восстановиться. У меня в глазах все потемнело. Уже даже подумал, зачем так праздновать было. Я был зол на всех, что так получается: на тренера, на себя. Но получилось все великолепно. Значит, так должно было случиться», — передает Sport24.ru слова Дзюбы, сказанные в эфире Первого канала.



Сборная России выиграла матч открытия ЧМ-2018 со счетом 5:0. Дублем отметился Денис Черышев, по разу отличились Юрий Газинский, Артем Дзюба и Александр Головин.



Следующий матч россияне сыграют 19 июня против сборной Египта.

