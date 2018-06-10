Клип Наталии Орейро к ЧМ-2018 стремительно набирает просмотры

Известная уругвайская певица и актриса Наталия Орейро представила клип на песню United by Love («Объединенные любовью»), написанную к ЧМ-2018 в России, сообщает Sport24.ru.

Орейро танцует в кокошнике и поет на нескольких языках, включая русский. «С честью под единым небом прозвучат напевом голоса всех стран», — поет Орейро.

У клипа, опубликованного 9 июня, уже 311 513 просмотров, он находится в трендах YouTube.



Напомним, сборная России сыграет в группе «А» со сборной Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. Ранее Орейро предсказала ничью в матче россиян с ее соотечественниками.

