В Набережных Челнах растет новый микрорайон №63

Фото: Госжилфонд при президенте РТ

В Набережных Челнах растет большой новый микрорайон №63, который возводит Госжилфонд при президенте РТ. В настоящее время в активной стадии строительство четырех многоквартирных домов № 63-13, 63-15, 63-11, 63-12.

— Так, завершен монтаж 170-квартирного дома № 63-13. На этом объекте и 403-квартирном доме № 63-15 ведутся работы по установке оконных и балконных блоков, идет монтаж внутренних инженерных систем, подготовка помещений к отделочным работам. Завершена забивка свай, ведутся работы по устройству фундамента 357-квартирного дома № 63-12, начинается монтаж железобетонных изделий. Выполнен котлован, ведется забивка свай 149-квартирного дома № 63-11. Начато строительство дома № 63-01, — сообщает группа информационной политики ГЖФ.

В фонде добавили, что строительство данного микрорайона является одним из самых масштабных проектов автограда по обеспечению населения доступным и удобным жильем. На его территории будут построены 3 детских сада, 1 школа, 17 десятиэтажных домов более чем на 200 000 кв. м, что позволит обеспечить жильем более 3 500 семей.

Ранее «Реальное время» сообщало о выделении земли в Балтасях и Тетюшах для строительства жилья для сирот.