Две жительницы Татарстана потребовали 1 млн рублей компенсации после пожара на Тэцевской

В Московский районный суд Казани поступили исковые заявления от жителей поселка Мостотряд-3 с требованием выплатить денежные компенсации за отравление, полученное в результате пожара на производстве лакокрасочных изделий.



Компенсации требуют две женщины — одна судится в интересах своего несовершеннолетнего ребенка, пострадавшего в результате пожара, передает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Каждая просит взыскать по 500 тыс. рублей», — пояснила представитель истцов, юрист Эльза Нисанбекова.

Оба заявления зарегистрированы. При этом одно из них принято к производству, по нему назначено предварительное слушание. Ответчиком по искам выступает ООО «ПО Меркурий», которое является производителем красок, лаков, мастик.

Напомним, 14 мая на предприятии произошел пожар с угрозой взрыва. В результате с отравлениями продуктами горения в больницы попали несколько жителей Мостотряда-3.