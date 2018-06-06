Экспортную пошлину на нефть постепенно обнулят в течение 6 лет

Вице-премьер России Дмитрий Козак согласовал с нефтяными компаниями сроки завершения налогового маневра. Экспортную пошлину снизят до нуля в течение 6 лет.



Налоговый маневр также предусматривает введение отрицательного акциза на нефть для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), сообщает «РИА Новости».

«[На встрече] были зафиксированы ключевые параметры налогового маневра в отрасли: отмена вывозных экспортных пошлин на нефть — снижение пошлин на 5 процентов в год в течение 6 лет, — а также введение отрицательного акциза на нефть для НПЗ», — сказал один из участников встречи Козака с нефтяниками.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в России введут возвратный акциз на нефть.