Экс-уфимец Роберт «Ufenok77» Фахретдинов неудачно выступил в отборочном турнире ЧМ

В Амстердаме прошел первый игровой день финального отборочного турнира чемпионата мира по FIFA 18 на платформе Play Station 4.

По сообщению «С-Э», победитель чемпионата РФПЛ Роберт «Ufenok77» Фахретдинов из «Локомотива» потерпел 4 поражения в 4 матчах на групповой стадии, проходящей по швейцарской системе, и лишился шансов на выход в плей-офф.

Еще один представитель России на турнире Михаил «Torres» Запорожец из Vega Squadron смог выиграть 2 из 5 своих матчей. Он переиграл австралийца с ником HoneyBadgers2134 (2:1, 2:2), а также киберфутболиста «Лиона» Корантена «Coco-V-Bastos» Виконя (1:2, 4:2). У него остаются шансы на выход в плей-офф.

Отметим, что Роберт Фахретдинов начинал свою кибер-карьеру в ФК «Уфа», но после был продан «Локомотиву».

