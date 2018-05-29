Конкурсный управляющий застройщика ЖК «Новинки Smart City» сообщил о получении требований еще 113 кредиторов

Конкурсный управляющий ООО «Квартстрой Центр» сообщил о получении требований еще 113 кредиторов компании. В их числе дольщики ЖК «Новинки Smart City».

Более 80 из них требуют передачи квартир, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротствах. Сумма остальных требований составляет 7,5 млн рублей.

Напомним, дольщики ЖК «Новинки Smart City» в пригороде Нижнего Новгорода уже два года ждут свои квартиры. Гендиректор застройщика Сергей Жмаев был арестован. Арбитраж признал «Квартстрой Центр» банкротом в марте этого года.