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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский очень хотел выиграть Кубок Стэнли-2018

08:42, 25.05.2018

Вратарь «Тампы-Бэй», уфимский воспитанник, Андрей Василевский подвел итоги сезона:

— Я узнал о себе много за этот сезон. Теперь знаю, что могу сыграть 60 встреч плюс игры плей-офф. Но, безусловно, есть многое, что я должен улучшить. Номинация на «Везину»? Я очень благодарен, но в конце сезона лучше было бы выиграть Кубок Стэнли, чем бороться за индивидуальные трофеи. Но будет весело оказаться в Вегасе и пообщаться с лучшими игроками мира, — цитирует игрока официальный Twitter «Лайтнинг».

Напомним, «Тампа-Бэй», ведя в полуфинальной серии Кубка Стэнли-2018 со счетом 3:2, уступила в семи матчах «Вашингтону» со счетом 3:4. СпортХоккей Башкортостан
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