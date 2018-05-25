Вратарь «Тампы» Андрей Василевский очень хотел выиграть Кубок Стэнли-2018

Вратарь «Тампы-Бэй», уфимский воспитанник, Андрей Василевский подвел итоги сезона:

— Я узнал о себе много за этот сезон. Теперь знаю, что могу сыграть 60 встреч плюс игры плей-офф. Но, безусловно, есть многое, что я должен улучшить. Номинация на «Везину»? Я очень благодарен, но в конце сезона лучше было бы выиграть Кубок Стэнли, чем бороться за индивидуальные трофеи. Но будет весело оказаться в Вегасе и пообщаться с лучшими игроками мира, — цитирует игрока официальный Twitter «Лайтнинг».