Экс-капитан «Рубина» Олег Кузьмин покидает казанский клуб

37-летний защитник Олег Кузьмин по обоюдному согласию сторон не продлевает контракт с «Рубином» и покидает казанский клуб. Сам игрок прокомментировал официальному сайту ФК «Рубин» свое решение.

«Спасибо Казани за восемь великолепных лет, что я здесь провел. Это было незабываемо! Лучший этап своей карьеры я провел именно здесь, поэтому решение было трудным. Спасибо «Рубину», сотрудникам, партнерам по команде, руководству, всем тем, кто меня поддерживал. Отдельная благодарность болельщикам! Не удалось попрощаться лично, хотя клуб был готов организовать встречу с болельщиками. Думаю, все, что я хотел сказать, я сказал на поле. Спасибо за все, «Рубин»!» — сказал защитник.

Олег Кузьмин пришел в «Рубин» летом 2010 года и провел за татарстанскую команду 203 матча, в которых забил 7 голов, сделал 19 голевых передач. В составе «Рубина» Олег стал бронзовым призером чемпионата России (2010), обладателем Кубка России (2011/2012) и Суперкубка России (2012).

Будучи игроком «Рубина», Олег Кузьмин в 2015 году провел первый матч в составе сборной России, став самым возрастным дебютантом национальной команды страны (34 года) в истории. Отметим, что предыдущий рекорд принадлежал голкиперу Сергею Рыжикову, который на днях также завершил свои выступления за «Рубин».