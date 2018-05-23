Прокуратура РТ требует возбудить дело на врачей, скрывших статус гонщика-наркомана

Фото: Реальное время/Мария Горожанинова

Сегодня первый зампрокурора РТ Сергей Старостин направил в Следком результаты проверки по уголовному делу Артура Сатрутдинова, арестованного после смертельного тарана машины ДПС. По мнению прокуроров, Сатрутдинов мог бы не совершить это преступление, если бы сотрудники республиканского наркодиспансера в 2016 году представили в суд достоверную справку о его зависимости.

Сергей Старостин усматривает в действиях должностных лиц диспансера признаки преступной халатности (ст. 293 УК РФ), сообщил «Реальному времени» и. о. старшего помощника прокурора РТ Руслан Бариев.

Прокуратурой РТ установлено, что 11 марта 2016 года Зеленодольский горсуд признал Сатрутдинова виновным в незаконном обороте наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ) и наказал его условным сроком в 1 год и 3 месяца с испытательным сроком 3 года.

Согласно описательно-мотивировочной части приговора, а также протоколу судебного заседания, судом при изучении личности Сатрутдинова на основании собранных доказательств сделан вывод о том, что подсудимый на учете у нарколога не состоит. Это было расценено как смягчающее обстоятельство.

Прокуроры установили, что действительно в ходе расследования того дела на запрос в Республиканский наркодиспансер был получен ответ: Сатрутдинов на учете у нарколога не состоит. Между тем новая проверка показала — Сатрутдинов в связи с употреблением каннабиоидов попал на учет еще в 2008 году и с учета никогда не снимался.

Напомним, в ночь на 27 апреля Сатрудинов за рулем BMW, уходя от преследования полиции, проскочил на красный свет и врезался в преградивший ему путь патрульный автомобиль. Один сотрудник ДПС погиб, другой попал в больницу.



