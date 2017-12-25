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ОАО Татспиртпром

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Предприятие основано в 1997 году. ОАО «Татспиртпром» — торгово-промышленное объединение спиртовых заводов республики Татарстан, куда входят 2 спиртовых, 4 ликероводочных заводов Республики Татарстан, а также винзавод в Казани. Брендами компании, известными на российском рынке, являются водка Graf Ledoff, Тундра, Русская валюта, «Ханская», «Акдов» и др.

Руководитель — Миннахметов Ирек Заудатович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Баумана, д. 44/8
  • Телефон: (843) 567-34-00
  • Email: dir@tatspirtprom.ru
  • Сайт: www.tatspirtprom.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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