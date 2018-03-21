Татарстан накрыла волна ОРВИ: за неделю число больных выросло более чем в полтора раза

В поликлиниках Казани очереди к участковым врачам на неделю вперед, а в школах и детсадах классы и группы закрывают на карантин

Новая волна гриппа накрыла Россию: в 23 регионах эпидпорог превышен. В Туле, Новгороде и Санкт-Петербурге школьников досрочно отправили на каникулы. В Татарстане также масса заболевших и есть закрытые на карантин классы в школах и группы в детсадах, но говорить об эпидемии пока рано. Почему рост заболеваемости ОРВИ пришелся на март и кто больше остальных рискует заболеть — в материале «Реального времени».



Снова разбушевался

Очередная волна гриппа и ОРВИ накрыла всю страну. Роспотребнадзор России за прошлую неделю зафиксировал превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом в 23 субъектах страны. Для сравнения: за неделю до этого таких регионов было всего семь. При этом в большинстве регионов болеют люди старше 15 лет. Сразу заметим, что Татарстан эпидпорог не превысил, но в республике также наблюдается рост заболеваемости. За прошлую неделю, с 12 по 18 марта, Роспотребнадзор по Татарстану зарегистрировал практически 27 тысяч заболевших ОРВИ, а это 72,1 на 10 тысяч населения. Тогда уровень заболеваемости за неделю вырос на 67%.

Главный инфекционист Минздрава РТ Ирина Кравченко отмечает, что аналогичная ситуация была в 2015-м, когда в марте наблюдался подъем заболеваемости гриппом.

— Это связано в том числе с погодными условиями. Гриппа нет, когда очень холодная температура, потому что вирусы гриппа не размножаются при низкой температуре. А когда идет потепление, но все равно прохладно — это более благоприятные условия для размножения вируса гриппа. С другой стороны, сами люди начинают позволять себе ходить без головных уборов, более легко одеваться, — отмечает причины роста заболеваемости специалист.

Грипп и ОРВИ — достаточно непрогнозируемые инфекции, отмечает Ирина Кравченко. Фото tatar-inform.ru

Прогнозировать, стоит ли ждать в Татарстане превышения эпидпорога, собеседница издания не берется.

— Грипп и ОРВИ — достаточно непрогнозируемые инфекции, даже на уровне Всемирной организации здравоохранения. Сейчас есть вероятность того, что эпидемиологический подъем, который имеет место, должен пойти на спад. Есть надежда, что все-таки мы обойдемся без существенного эпидемиологического подъема заболеваемости, — считает Ирина Кравченко, акцентируя внимание на том, что люди должны заботиться о своем здоровье и принимать все меры, чтобы не заболеть.

И главное, что подчеркивает инфекционист, — чаще всего болеют люди, не прошедшие вакцинацию. Например, по итогам прошлого года среди тех, кто получил прививку, не было ни одного случая гриппа (не путать с ОРВИ).



Без досрочных каникул, но с карантинами

В Татарстане, судя по статистике, ситуация с ростом заболеваемости оказалась еще не так критична. Например, из-за карантина раньше на каникулы уходят школьники в Санкт-Петербурге, Тульской и Новгородской областях. В республике же подобных мер принято не было, поэтому местные школьники отправятся отдыхать со следующего понедельника. Однако отсутствие карантина в целом не означает, что в конкретных случаях он таки не был объявлен.

Карантин объявлен в отдельных, преимущественно младших классах нескольких учебных заведений. Фото 56nv.ru

Детальные данные по карантину в конкретных учебных заведениях собирает Министерство образования РТ, однако они обновляются по четвергам, поэтому на момент публикации в наличии были только данные за прошлую неделю. Согласно представленной пресс-службой информации, карантин был объявлен в отдельных, преимущественно младших классах нескольких учебных заведений.

Так, с 1 по 20 марта в Казани было отменено посещение гимназии №180 для 6 «Г» класса, где из 30 учеников болели три человека. С 14 по 19 марта не посещали занятия и ученики 5 «А» класса общеобразовательной школы №73. Там из 19 детей болели семеро.

Больше половины слегло в 3 «Б» школы №173, где из 32 учеников на больничный ушли 18. Дети были освобождены от занятий с 14 по 23 марта. С 15 по 21 марта учебные дни не проводились для 4 «Г» класса лицея №177. В этом классе из 27 детей гриппом и ОРВИ заболели 14 человек.

По Татарстану же данные весьма скупые. Буквально на несколько дней на прошлой неделе от посещения были освобождены несколько классов в мензелинской школе №2 и гимназии.

С 15 по 21 марта карантин также был объявлен в 5-м классе школы кукморского села Средний Кукмор, где заболели четыре ученика, то есть весь класс.

Единственным образовательным заведением, закрывшимся на карантин полностью, оказался филиал предыдущей школы в деревне Нижний Кукмор. Там обучаются 17 человек, 12 из них заболели.