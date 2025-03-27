Ян Хайцеэр: «Перспективы удешевления автомобилей практически нет»

Вице-президент Национального автомобильного союза — о ценах на машины, о возвращении западных брендов и о «китайцах» на российских дорогах

Фото: Михаил Захаров

Российский автопарк стремительно стареет, а продажи новых автомобилей резко падают. Причина в том, что доходы граждан не успевают расти вслед за сильным удорожанием автомобилей, а автокредиты становятся недоступными. В чем проблемы стареющего автопарка, как подготовиться к длительному автопутешествию по стране, что будет, когда вернутся западные автопроизводители, и что не так с российским автопромом, как китайцы встроились в российский рынок — обо всем этом во время онлайн-конференции «Реального времени» рассказал Ян Хайцеэр, вице-президент Российского автомобильного союза.

«Не так страшен старый автомобиль, как его необслуживание»

— Одна из тенденций российского авторынка — стремительное старение автомобилей. 71% машин в России старше 10 лет. Это проблема? В чем основные причины и беды стареющего автопарка?

— Доходы людей не могут расти так же быстро, как дорожают автомобили. Количество автотранспорта в некоторых семьях сократилось с двух машин до одной, кто-то пересел на общественный транспорт. Но все равно у нас остаются старые автомобили на дороге. И ладно если бы им было 10—15 лет. Ездят по дорогам и 20-летние, и 30-летние машины. Самая распространенная подержанная машина сегодня в России — ВАЗ 2107. При этом нет окончательной уверенности в том, что большинство людей, владеющих такими старыми автомобилями, поддерживают их в исправном состоянии. Многие машины, которые мы видим на дорогах, оставляют желать лучшего. Конечно, люди стараются продлить их жизнь, ремонтируют. Это тоже дорого, но для многих необходимо. Однако та незначительная часть автовладельцев, которые будут пренебрегать этим, — именно они и будут нести опасность для окружающих участников дорожного движения.

К сожалению, у нас практически не существует статистики о том, являлась ли техническая неисправность причиной аварии. Обычно это «не справился с управлением» или «нарушение ПДД». Но в жизни мы понимаем, что и тормоза отказывают, и рулевое управление.

Мы не единственная страна, где много старых машин. В Европе их тоже достаточно, но там техосмотр — достаточно жесткая штука. Во многих странах даже экологию на новых автомобилях начинают проверять уже через год после покупки. И если мы хотим быть цивилизованной страной, нужно уметь владеть подержанным автомобилем так, чтобы он был безопасным для окружающих. Словом, не так страшен старый автомобиль, как его необслуживание.

Но есть и еще одна важная вещь — усталость металла. Когда автомобиль старше 30 лет, когда машина переходит уже из прошлого в вечность, состояние кузовных деталей уже ничем не исправить. Вот здесь возникает еще большая проблема.

Меня особенно пугают старые грузовые автомобили, которые часто можно встретить вне города. Встречали, наверное, старый КАМАЗ, полностью загруженный щебнем, — вот это настоящий убийца на дороге. Мне кажется, они ездят «галсами», чтобы не попасть под взгляд сотрудников ГАИ, ездят там, где камер нет. А вы его опознаете по выхлопу, который из него идет, — клубы дыма, опоясывающие всю округу. Это, конечно, является проблемой.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Перспективы удешевления автомобилей практически нет»

— Рынок новых авто проседает: по легковым машинам рынок в феврале упал на четверть, по грузовым — более чем на 40%. Почему так происходит? У людей кончились деньги или их не устраивает то, что предлагается?

— Легковые и грузовые автомобили с этой точки зрения нужно рассматривать отдельно, там разные причины.

Наши с вами доходы резко — в два раза — не растут. Достаточно ли у нас с вами средств на то, чтобы покупать новые машины? Мягко говоря, недостаточно. Наши доходы не успевают за удорожанием автомобилей. Кроме того, порядка 70% автомобилей приобретались до сих пор в кредит. Сегодня процент по кредитам высок — он может быть и 25%. Способны мы с вами выплачивать такой кредит? Конечно, нет. Я не решусь на покупку под такой высокий процент — лучше деньги положу на депозит и буду их копить.

Мало того, если раньше людей кредитовали направо и налево, не обращая особенного внимания на реально существующий доход человека, то сегодня Центробанк ужесточил выдачу кредитов (и, на мой взгляд, правильно ужесточил). Покупать машину сегодня сложно, именно поэтому и произошел спад. А подорожание продолжается, растет утилизационный сбор. Ни отечественные, ни импортные автомобили не подешевели, даже несмотря на то, что укрепился рубль.

— А грузовые автомобили почему стали меньше покупать?

— Первая причина — лизинг и кредиты очень дорогие. Немного приостановился один из больших потребителей грузовых автомобилей — строительный комплекс России, ведь это опять связанные истории. Машины дорожают, квартиры дорожают, их хуже покупают, нет льготного кредитования, которое подстегивало процессы покупки. Поэтому сейчас строительные компании меньше покупают грузовиков, чем покупали в прошлом.

Плюс появилась такая история, как крупные компании, которые сдают в аренду грузовые автомобили — и это тоже влияет на спад продаж. Компании стали чаще брать грузовики в аренду, потому что ситуация на рынке не всем понятна, и не всегда выгодно приобрести автомобиль.

Все эти проблемы вместе взятые и влияют на спад рынка.

— Плюс утилизационный сбор.

— Понятно, что таким образом мы как-то защищаем российского производителя, но он при этом не дешевеет, продолжает дорожать. Деньги от утилизационного сбора с импортируемых автомобилей не попадают российским автопроизводителям. И при повышении стоимости автомобилей повышается даже стоимость рулона туалетной бумаги — у нас 80% всех товаров в стране доставляется автотранспортом. Мы получаем замкнутый круг инфляции.

Выход — повышать наши доходы, и каждый к этому должен стремиться. Потому что перспективы удешевления автомобилей практически нет.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«В этом кроется опасность — когда человек, которому запрещено находиться за рулем, ездит в России по иностранным правам»

— Люди ищут возможность купить автомобиль за чуть меньшие деньги или ту машину, которую давно хотелось. Заказывают ее за рубежом. Тут возникает сложность оборота денег. Как заплатить наличными человеку, не являющемуся резидентом страны? Это ведь наказуемо?

— Это серьезная проблема для многих, купивших автомобили за последние три года. По сути, статья Налогового кодекса о том, что нельзя рассчитываться с нерезидентами страны наличными, раньше не работала и не касалась большинства граждан. Но тут к нам в Национальный автомобильный союз поступило письмо от женщины, которая приобрела машину 2016 года выпуска. Она передала деньги, поставила машину на учет, и ей из налоговой пришло письмо: «Отчитайтесь, как вы перечислили деньги нерезиденту. Ах, вы наличными передали?» Но по закону это можно было сделать только безналичным расчетом (переводить деньги за рубеж — в наших условиях тоже непростая задача).

Понятно, что возникают сложности. Переводы денег даже между странами Таможенного союза крайне усложнились. Поэтому их и передавали наличными, и через криптовалюту перечисляли. И тут как гром среди ясного неба — налоговая инспекция выполняет свои задачи, повышает собираемость налогов. Но по отношению к текущей ситуации это не очень справедливо. Мы направили письмо по этой ситуации на имя премьер-министра. Из Минфина пришел ответ о том, что у них есть понимание некоторой несправедливости ситуации (я сейчас утрирую формулировки), но закон есть закон. Сейчас они будут думать о том, как изменить законодательство, но даже если что-то изменится, то обратной силы закон не имеет.

Ситуация чрезвычайно неприятная для многих, кто приобрел машины таким образом. Эта женщина заплатила, если я не ошибаюсь, минимальную планку штрафа — около 30 процентов. Это очень обидно, неприятно, но, к сожалению, так случилось. Сегодня у таможенного и налогового ведомства свои задачи — собирать деньги. Ситуация получается несправедливая, но законная.

— Граждане России, получившие водительские удостоверения за границей, сейчас обязаны заменить иностранные права на российские в течение года с даты въезда в РФ. Чем эта ситуация с водительскими удостоверениями, полученными за рубежом, привлекает внимание, чем она опасна?

— В последние годы ситуация с выдачей прав в России улучшилась (купить права стало чрезвычайно сложно). Ужесточилось и получение справок (хотя тут есть некоторый провал, и некоторые справки по-прежнему легко выдаются). И некоторые граждане воспользовались провалом в законодательстве — стали получать права за рубежом. В чем я вижу опасность?

Стоит вопрос: как эти люди будут получать справки? К примеру, в России человек стоит на учете в наркодиспансере, а где-нибудь в стране Таможенного союза — нет. Он там проходит медкомиссию и получает права, по которым спокойно ездит здесь. Напомню, что в большинстве европейских государств, с которыми у нас есть соглашения, гражданам России по истечении трех месяцев запрещено будет ездить по российским правам. Через три месяца мы обязаны получить национальные права той страны, в которой проживаем. Надо сдать экзамены, а кое-где и школу пройти. А у нас целый год можно ездить по «чужим» правам. Этим пользуются те, кто хотят обойти правила и законы.

Именно в этом и кроется опасность — когда человек, которому запрещено находиться за рулем, ездит здесь по иностранным правам. И эту правовую коллизию нужно закрывать!

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Китайцы прогрессируют, мы их покупаем, и некоторыми их авто мы довольны»

— Автомобилей из Китая на наших дорогах стало больше. Как они показывают себя в экстремальных условиях (такси, каршеринг)?

— Те машины, которые используются в каршеринге и такси, это лакмусовая бумажка качества. Я бы сюда еще добавил машины, на которых люди активно путешествуют. Понаблюдав за ними, я обратил внимание, что некая селекция на нашем рынке уже произошла — от каких-то марок отказались, какие-то оставили. К сожалению, от владельцев бизнеса я не услышал хороших слов о продукции АвтоВАЗа, они несут на этих авто серьезные убытки. С китайцами произошла определенная селекция. Кое-что крепкое там есть — в общем, можно брать. Уже происходит исправление каких-то ошибок, китайцы это делают быстро. Единственная их проблема — они быстро меняют внешний вид и детали своих автомобилей, а вот о том, что выпустили два, три, пять лет назад, могут быстро забыть.

Собственно, чем хороши автомобили из Европы и США? Они живут в рамках международной конвенции, которая обязывает производителей реализовывать запчасти 10—15 лет. Даже на очень старые машины можно купить детали. С китайцами это пока, к сожалению, не работает. Но, возможно, ситуация будет исправляться, когда некая кристаллизация выбора произойдет.

На нашем рынке вариативность сегодня, если честно, отсутствует, мы выбираем из тех машин, которые нам представлены. И я бы для себя что-то сейчас рассмотрел, но хотел бы, чтобы они были для меня поинтереснее. Я говорю о технической части — было бы интересно, чтобы двигатели внутреннего сгорания у китайцев стали более современными. А вот в электрокарах китайцы в последнее время очень продвинулись. Одна из их компаний анонсировала батарейки, которые можно зарядить за 5 минут, и этого хватает на 400 с лишним километров. КПД у них растет и растет. И тут думаешь: а зачем у нас пытаются сделать заводы с архаичными батарейками? Это более чем странно. Но где «электрички», а где мы? Дайте нам наш удобный ДВС или, может быть, даже газовые двигатели.

Словом, китайцы прогрессируют, мы их покупаем, и некоторыми их авто мы довольны. Но есть и те, которые покидают наш рынок, поскольку они невостребованы. Не прижились ни в такси, ни в быту.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Российские автопроизводители меняют свою политику на рынке и начинают перенимать у зарубежных коллег агрессивный стиль продвижения. Это так или мне кажется?

— Я что-то этого не заметил. Вижу только поднятие утильсбора и действия Минпромторга по повышению уровня локализации.

Есть ли агрессия? Мне сложно сказать. Мы часто говорим про народный автомобиль. И вот я бы увидел агрессивное поведение российских производителей на рынке, если бы они сказали: «Я сейчас вам сделаю народный автомобиль, который будет стоить 500—700 тысяч рублей. Из себестоимости уберу зарплату топ-менеджеров, забаню маркетологов, уберу все виды рекламы, отменю дилерскую сеть как продавца с бонусом и буду через маркетплейсы продавать свою продукцию». Вот это было бы агрессивное продвижение.

Другое дело — даже российские производители разумно пересмотрели объем выпускаемых автомобилей. Надо отдать им должное: все они работают над своим качеством в попытках что-то подправить и улучшить. Поэтому агрессивным должно быть не только повышение цены, но и повышение качества, безопасности, повышение доступности своих автомобилей. Вот такую агрессию я хочу. А пока мы видим только агрессию по отношению к критике.

И еще одно: чтобы повысить качество и надежность, российскому автомобилю, к сожалению, нужно еще подорожать, чтобы отказаться от самых выгодных китайских поставщиков. Потому что важна не только цена, но и качество. Когда мы смотрели статистику одного из таксопарков, стало понятно: ломаются не российские комплектующие, а именно китайские. Тендер во многих вещах — зло, а не добро. Потому что тот, кто даст более низкую цену, не обязательно даст лучшее качество. К сожалению, это именно так. Но что же делать? Надеюсь на какие-то выводы. Я надеюсь, что российский автомобиль будет и доступным, и безопасным, и любимым.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Говорить о возвращении иностранных производителей еще рано, но очень приятно»

— Геополитика и экономика тесно взаимосвязаны. Стоило немного потеплеть на международной арене, как сразу заговорили о возвращении западных компаний на российский рынок. В связи с этим возникают вопросы: смогут ли они вернуть утраченные позиции и как это может отразиться на нашем автопроме?

— Боюсь, на нашем автопроме это никак не отразится. Иностранным производителям будут поставлены препоны, особенно если они захотят производить автомобили здесь. Скорее всего, речь будет идти о передаче технологий, как это теперь происходит в Китае. Тем захватническим способом, которым они работали в России раньше, работать уже не получится. Хотя вспомним компанию «Рено», которая наконец-то навела порядок на АвтоВАЗе благодаря эффективному управлению. Завод благодаря ее менеджерам сделал большой шаг вперед и пытается избавиться от советского наследия, формировавшегося в течение последних пятидесяти лет. Нам даже анонсируют иногда какие-то новые модели, хотя прежде АвтоВАЗ даже не пытался этого делать.

В целом, говорить о возвращении иностранных производителей еще рано, но очень приятно, потому что это внушает надежду. Та иллюзия потепления международных отношений, которая сейчас сформировалась, подстегнула и некоторых иностранных производителей, которые потеряли приличный кусок и с удовольствием сюда вернутся, когда разрешат их правительства. Они в свое время были рады и не уходить, ведь они — про деньги, а не про политику. Но для них это было бы потерей глобального рынка и оборотными штрафами. Поэтому они вынуждены были уйти, идейных я там не видел. Но как только все стало ослабевать, как тут же Тойота собирает в Дубае бывших дилеров и говорит: «Мы скоро вернемся, ждите». Точных дат никто не определил, но они собрали лояльную бизнес-аудиторию, которая вернется. «Киа», «Хюндай» тоже сюда мухой влетят, как только станет можно. Потому что их тут будут ждать, покупать много и обильно. Если потеплеет, то сюда вернется большая немецкая тройка, которая сюда и так уже идет по параллельному импорту, и любовь состоятельных людей к ней никуда не делась. А вот нишевым авто придется непросто, потому что перед ними будут поставлены определенные барьеры.

А вот вернуться к их производству в России будет чрезвычайно сложно. Некоторые договоренности были со всех сторон нарушены, поэтому возврат простым не будет. Но это охладит пыл китайцев, потому что старая школа есть старая школа. Проверенные столетиями, олдскульные предприятия многим нравятся. Дизайн классический тоже многим автовладельцам нравятся. Но китайцы уже плотно внедрились в наше сознание и в сознание государственных организаций (которым уже просто нельзя покупать другие автомобили). Так что возвращение назад будет чрезвычайно проблематичным.

Но все, о чем мы сейчас рассуждаем, — глубочайшая теория, к практике мы вернемся не скоро. Процесс будет мучительным. Когда-то, может быть, если все будет нормально. Потому что, может быть, пока мы будем переговариваться, Трамп перестанет быть президентом, придет следующий и снова скажет, что это невозможно. Потому что сегодня процессом в мире двигают не экономические, а политические решения. И мы в нашей стране, и люди, которые живут за рубежом, не подвергаясь санкциям, лучше от происходящего жить не стали. Цены на Западе тоже выросли со времен пандемии, и назад возвращаться не собираются. В том числе на автомобили. «Зеленая» политика довлеет над разумом и тоже играет с Западом плохую шутку.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Перед автопутешествием готовьте автомобиль — заедьте на сервис и обследуйте его запас прочности»

— Вы активный автопутешественник. Если отправляться по нашей стране, то куда вы бы посоветовали?

— У всех разные критерии длины путешествия. Страна большая, 17 млн километров. Красивых мест чрезвычайно много. Поездки могут быть историческими, в сторону красивых пейзажей, с палаткой. Чуть сложнее у нас с глэмпингами в отдаленных местах, большая проблема у нас с развитием кемпинговых площадок, дорогие отели. Но все-таки геополитическая ситуация серьезно подстегнула людей посмотреть в сторону своей страны.

Все зависит от того, где человек живет, куда ему комфортно поехать. Москвичам можно поехать одним днем — к примеру, в музей-усадьбу Поленово, или в Приокский заповедник, или в Тверь. А можно сесть в машину и поехать в Карелию, где множество замечательных красивых мест. Жителю Казани можно доехать до Свияжска и побывать на этом полуострове невероятной красоты с сумасшедшей историей. А кто-то поедет на Урал и получит массу впечатлений от прекрасной природы.

Многое зависит от того, какой автомобиль. У кого-то обычный легковой, у кого-то кроссовер, а у кого-то внедорожник с лебедкой, багажником и блокировками. Можете ли вы взять с собой внедорожный прицеп или будете арендовать жилье по дороге? Все сугубо индивидуально. Так что дать совет можно только один: наслаждайтесь путешествиями.

— А как к ним подготовиться?

Перед автопутешествием готовьте автомобиль — заедьте на сервис и обследуйте его запас прочности. Чтобы не вставать через каждые десять километров и не чинить машину, нужно досконально проверить, готова ли она к такому путешествию. Учитывать надо все: и возраст вашего автомобиля, и удаленность, и ваши интересы.

Каждый может выбрать путешествие, в нашей стране можно реализовать любые интересы и личностные склонности. Интересно составить план путешествия: за раз посетить некоторые места или же составить план на три года. Оснастите автомобиль, возьмите с собой вещи для дороги, запаситесь деньгами. Оценивайте свои возможности, чтобы радоваться, а не огорчаться. Путешествуете с семьей или собакой — оцените комфортность для всех. Вы должны понимать эти моменты, в каком режиме должно происходить путешествие, как развлекать детей или давать им отдых. Ребенку, кстати, надо останавливаться чаще, чем раз в четыре часа.

Словом, много всего, это все целая школа!

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

— Встречаются на дорогах в нашей стране АЗС, где можно нарваться на некачественное топливо. Как этого избежать? Есть ли внешние признаки, где стоит останавливаться, а где нет?

— Распланируйте свой маршрут, рассчитайте расход топлива на трассе, посмотрите, какие заправки находятся на пути. И отметьте все заправки, которым вы доверяете — как правило, брендовые. И желательно новопостроенные. Потому что это означает новые емкости, в которых еще ничего не осело. Этот расчет даст возможность избежать некачественного топлива.

Понятно, что до сих пор где-то в глубинке могут стоять сомнительные заправки в виде контейнеров, бочек, бензовозов. Это очень опасно. Зачастую это «левая» прямая перегонка бензина, свечи ваши на таком топливе могут быстро покраснеть, машина — зачихать.

Не везде все идеально, и помня это, положите запасную канистру с собой в багажник, не поленитесь. Хотя бы 10 литров запаса у вас всегда должно быть. Это лучше, чем воспользоваться сомнительными заправками, которые могут привести к катастрофическим поломкам вашего автомобиля.

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