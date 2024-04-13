И что с этим делать: депрессия
Стало принято называть все страхи, усталость из-за работы и кратковременное отсутствие желаний общим термином «депрессия». В то время как депрессия — это серьезное расстройство, которое обязательно надо лечить у врача. Об этом в новом выпуске проекта «И что с этим делать» психолог Альсина Газизова беседовала с Ильей Семенновым, врачом-психиатром, психотерапевтом и популяризатором науки.
Практикующий психолог Альсина Газизова. Автор telegram-канала: «Тяжело, а что делать»