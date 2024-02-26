День в истории 26 февраля: 25 лет с открытия музея Баки Урманче, выпуск первого Volkswagen, юбилей Эрдогана
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 26 февраля 2024 года
26 февраля пройдет восьмой день соревнований в рамках «Игр будущего» в Казани. В понедельник отмечается День неторопливости или День медлительности, придуманный итальянцами в 2007 году. Пять лет назад анонсировали появление башни «Тюбетей Tower», 25 лет назад в Казани открылся музей татарского художника Баки Урманче. 120 лет назад Астрономической обсерватории в пригороде Казани присвоили имя астронома Василия Энгельгардта. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- 26 февраля в 11:00 гостем online-конференции «Реального времени» станет Эльшад Теляшев, член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан, доктор технических наук, профессор.
- Восьмой день соревнований в рамках Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего».
Кто родился: супруга Ленина и один из самых влиятельных музыкантов XX века
- 1802 — французский писатель-романтик Виктор Гюго (скончался 22 мая 1885 года). Известен романами «Отверженные», «Собор Парижской Богоматери».
- 1858 — русский врач-психиатр, один из основоположников судебной психиатрии в России Владимир Сербский (скончался 5 апреля 1917 года). Его имя носит Центральный институт судебной психиатрии в Москве.
- 1869 — русская революционерка, политик Надежда Крупская (скончалась 27 февраля 1939 года). Известна как супруга Владимира Ленина.
- 1932 — американский кантри-певец и музыкант Джонни Кэш (скончался 12 сентября 2003 года). Является одним из самых влиятельных музыкантов XX века.
- 1954 — президент Турции с 2014 года Реджеп Тайип Эрдоган.
- 1967 — руководитель Добровольного общества содействия авиации, армии и флоту (ДОСААФ) Татарстана Сергей Старостин.
- 1971 — первый заместитель руководителя администрации раиса Татарстана — начальник управления раиса по работе с территориями Ильнур Гарипов.
Кто скончался: президент Македонии и глава ЦИК Татарстана
- 1903 — американский изобретатель, обладатель более чем полусотни патентов Ричард Гатлинг (родился 12 сентября 1818 года). Самое известное изобретение — многоствольное скорострельное оружие картечница Гатлинга.
- 2004 — президент Республики Македонии с 1999 по 2004 годы Борис Трайковский (родился 25 июня 1956 года). Погиб в авиакатастрофе.
- 2023 — глава Минсельхоза РТ с 1983 по 1988 годы, председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана с 1994 по 2000 годы Марат Сираев (родился 1 мая 1936 года).
Праздники: День медлительности
- День неторопливости или День медлительности. Инициатором праздника стали итальянцы, которые впервые отметили его в 2007 году.
- День Ходжалинского геноцида и национального траура в Азербайджане. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования захватили город Ходжалы. Из-за обстрела накануне город был практически полностью объят пламенем. Примерно две с половиной тысячи человек покинули дома. Погибли 613 человек.
События в истории: Качалов покинул Казань, Инфантино стал президентом FIFA
- 1658 — закончилась датско-шведская война. В этот день между Швецией и Данией был заключен Роскилльский мирный договор.
- 1712 — Петр I основал Тульский оружейный завод. На данный момент это старейший оружейный завод в России.
- 1878 — в науке введен термин «микроб». Его автором стал Эмиль Литтре.
- 1886 — произвели первую в России ртуть промышленным способом.
- 1900 — театральный актер Василий Качалов покинул Казань. Он получил приглашение из только что открывшего Московского общедоступного художественного театра от Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко и переехал в Москву.
- 1904 — в газете «Казанский телеграф» сообщили о присвоении имени астронома Василия Энгельгардта Астрономической обсерватории в пригороде Казани.
- 1935 — шотландский физик Роберт Уотсон-Уотт провел испытания первого радара, системы для обнаружения воздушных, морских, наземных объектов.
- 1936 — в немецком городе Штутгарте был выпущен первый автомобиль Volkswagen. Его создателем стал автоконструктор и промышленник Фердинанд Порше.
- 1954 — в США для получения фотографического изображения строк текста впервые была использована фотонаборная типографская машина.
- 1995 — один из старейших торговых банков мира Barings Bank объявил о своей неплатежеспособности, которое привела к краху.
- 1999 — в Казани открылся музей выдающегося художника и одного из основоположников профессиональной татарской живописи Баки Урманче.
- 2016 — генсек UEFA Джанни Инфантино стал президентом Международной федерации футбола (FIFA). Он возглавляет ее до сих пор.
- 2018 — в рамках рабочего визита в Казани тогдашний посол США в РФ Джон Хантсман встретился с президентом РТ Рустамом Миннихановым.
- 2019 — руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на брифинге рассказала, что в Казани возле стадиона «Казань Арена» может появиться башня «Тюбетей Tower». Впоследствии, проект перенесли в Верхнеуслонский, а затем в Тетюшский район. Подробнее — в материале «Реального времени».
- 2020 — российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры.
- 2022 — США официально ввели санкции лично против российского президента Владимира Путина.
- 2022 — российские военные ликвидировали бетонную дамбу в Каланчакском районе Херсонской области, перекрывавшую подачу воды с 2014 года.
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